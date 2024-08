VGT-Chef campierte mit seinen Kindern mitten in Bären-Gebiet

Martin Balluch campierte mit seinen Kindern einige Wochen in Bären-Gebiet in Rumänien.

Martin Balluch campierte mit seinen Kindern einige Wochen in Bären-Gebiet in Rumänien.

Martin Balluch campierte mit seinen Kindern einige Wochen in jenem Gebiet in Rumänien, wo es zu dem tödlichen Todesfall kam. 5 Minuten gab er dazu exklusiv zum Aufenthalt in der Wildnis ein Interview.

Herr Balluch, Sie waren mit Ihren 3 und 6 Jahre alten Kindern jetzt vier Wochen in den slowakischen und rumänischen Karpaten, in denen es Bären und Wölfe gibt, zelten. Haben Sie sich nicht gefürchtet?

Balluch: Nein, habe ich nicht. Ich treffe zwar normale Vorkehrungen, indem ich keine Essensreste liegen lasse und zur Not einen Pfefferspray am Gürtel trage, aber sonst sind wir gewandert, haben Schwammerl gesucht und in Zelten geschlafen, ohne die geringste Angst. Vor Wölfen sowieso nicht. Von diesen Tieren ging seit ewiger Zeit keine Gefahr für Menschen aus. Bei Bären muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein und sich zur Not bemerkbar machen.

Während Ihrer Zeit in Rumänien sind zwei Menschen von Bären angegriffen worden. Wissen Sie Näheres darüber?

Balluch: Ja, ich habe über beide Fälle mit Naturführern und Rangern gesprochen. Der eine Fall betraf eine 19-jährige Frau im Bucegi Gebirge, wo wir auch waren. Den Erzählungen nach soll sie bei einem Rastplatz eine Bärin gesehen haben, die Essensreste anderer Wanderer aß. Sie soll dann versucht haben, mit der Bärin ein Selfie zu machen. Dabei wurde sie gebissen. Sie ist dann geflüchtet, abgestürzt und durch den Absturz tödlich verletzt worden. Die Bärin wurde dann erschossen. In Österreich hat man das medial völlig falsch dargestellt. Da war davon die Rede, dass die Bärin die junge Frau angefallen, in den Wald gezerrt und aufgegessen hätte. Das ist definitiv falsch.

Und der andere Fall?

Balluch: Der betraf einen Schäfer in Rucar. Wir haben uns zu dieser Zeit ganz in der Nähe des Vorfalls aufgehalten und danach auch im Wald dort völlig entspannt gezeltet. Ein Bär soll versucht haben, ein Schaf zu reißen, worauf dieser Schäfer den Bären mit einem Prügel schlug. Der Bär hat den Mann dann gebissen und ist geflüchtet. Der Schäfer hat überlebt.

Wieso bleiben Sie da entspannt, wenn ein Bär in der Nähe ist, der einen Menschen gebissen hat?

Balluch: Einerseits, weil sich für uns geklärt hat, wie es zu diesen Vorfällen gekommen ist. Wir machen keine Selfies mit Bären und schlagen sie nicht mit Prügeln. Andererseits sind ja 100.000e Menschen in den Karpaten jeden Tag in den Wäldern und Bergen unterwegs, zelten im Freien, und es passiert nichts. Die Bärendichte ist so hoch, dass ich davon ausgehe, dass jeden Tag vielleicht 100 Mal ein Bär einen Menschen trifft und das Weite sucht, meistens bevor der Mensch ihn bemerkt. In einem Jahr sind das also 36.500 Begegnungen ohne einen Vorfall. Bärenbisse sind also extrem selten. Im Gebietsführer des Rother Bergverlags steht, dass die Gefahr durch Bären und Wölfe gleich null ist. In den vier Wochen, die wir unterwegs waren, hat einmal ein Blitz keine 100 Meter von uns entfernt eingeschlagen und einmal ist in der Nacht neben unserem Zelt ein Baum umgestürzt. Das war viel gefährlicher als jeder Bär.

Wie nehmen die Menschen vor Ort die Gefahr durch Bären und Wölfe wahr?

Balluch: Sie fürchten sich überhaupt nicht. Ich habe nie irgendjemanden mit Pfefferspray gesehen. Manchmal sind uns Kindergruppen beim Wandern begegnet, öfter sahen wir Menschen zelten. Niemand von denen hat sich gefürchtet oder überhaupt Vorkehrungen getroffen. Wir haben eine geführte Tour in einen Urwald und eine Naturführung mit Vogelbeobachtung mitgemacht, bei der wir sogar Bärenspuren sahen. In beiden Fällen hatten die Guides keinen Pfefferspray dabei und auf Anfrage haben sie gesagt, dass sie 3 Mal die Woche Gruppen durch die Wälder führen und nie ein Problem hatten und sich in keiner Weise fürchten. Wir trafen um 5 Uhr morgens ein junges Mädchen, das ganz alleine durch das Gebüsch kroch, um Pilze zu sammeln und keine Angst hatte, obwohl dort Bärenspuren waren. Und neben einer Pension fanden wir Bärenkot und der Betreiber sagte auf Nachfrage, dass er häufig Spuren sehe, aber in den 20 Jahren, die er dort wohnt, noch nie einen Bären zu Gesicht bekommen hat.

Leidet nicht der Tourismus unter der Präsenz der Bären?

Balluch: Nein, im Gegenteil. An vielen Orten wird ein „Bär-Watching“ angeboten. Da wird Mais auf einer Lichtung verteilt und täglich beobachten 30 bis 40 zahlende Gäste von einem Hochstand aus die Bären. So problematisch diese Fütterungen sind, sie führen zu keinen Übergriffen. Seit 20 Jahren wird an einer Stelle, an der wir waren, jeden Tag im Sommer gefüttert und der Ranger, der das Futter verteilt, hat mir gesagt, dass wenn er mit dem Sack voll Mais erscheint, einige Bären bereits auf ihn warten, ihm beim Verteilen des Futters zuschauen und dann essen kommen. Sogar Mütter mit kleinen Bärenkindern. Und trotzdem ist nichts passiert. Seit 20 Jahren.

©Pixabay / Rain Carnation In Rumänien können Bären bei fütterungen beobachtet werden.

Sind Sie selbst Bären begegnet?

Balluch: Wir haben sehr häufig Pfotenspuren von Bären am Boden gefunden, auch ihren Kot, und Kratzspuren an Bäumen. Teilweise in unmittelbarer Nähe unseres Zeltes. Wir haben dann eine kleine Hütte gemietet und dort 48 Stunden verbracht. Das ist ein „Hide“, also ein „Versteck“, das von einer Naturschutz NGO angeboten wird, von dem aus man Wildtiere sehen kann, die nicht angefüttert werden. In dieser Zeit kamen sechs Bären vorbei und einige Wildschweine und ein Hirsch. Es gibt auch Bisons in dem Gebiet. Mit meiner Wildkamera konnte ich auch Bären und Wildschweine in der Nacht aufnehmen. Das waren ganz großartige Erlebnisse. Und wo gerade noch ein Bär vorbeigegangen ist, sind wir dann gewandert und haben den Wald durchstriffen. Diese NGO betreibt drei solcher „Hides“ und sie sind ständig ausgebucht. In Rumänien verdient man mit Bärentourismus viel Geld.

Und Wölfe?

Balluch: Wölfe sind viel scheuer und viel seltener als Bären. Wir haben nur einmal Wolfsspuren gesehen und sie leider nie heulen gehört. Und das, obwohl wir einige Zeit im Zentrum des Reviers eines Wolfsrudels gezeltet haben. Nein, vor Wölfen braucht man sich definitiv nicht zu fürchten. Ich bin einmal im Winter in den rumänischen Karpaten, nur zusammen mit meinem Hund, einem Wolfsrudel fünf Tage hinterhergegangen, um zu beobachten, was es tut. Im Schnee sind die Spuren ja gut sichtbar. Am fünften Tag kam das 13-köpfige Rudel in der Nacht bis auf 50 Meter an mein Zelt heran, um zu schauen, wer sie da verfolgt. Wenig später habe ich die Tiere um 22 Uhr vom Zelt aus auf 70 Meter Distanz gesehen. Nie war ich auch nur im Geringsten in Gefahr.

Fordert jemand in Rumänien den Abschuss der Wölfe oder Bären?

Balluch: Nein. Seit 2016 ist die Jagd auf die Tiere verboten. Laut den Rangern, mit denen ich gesprochen habe, gibt es auch keine illegalen Abschüsse. Wölfe und Bären sind ja in den Karpaten nie ausgerottet worden, sie hat es immer gegeben, obwohl es dort viele Almen gibt und Schafherden allgegenwärtig sind. Man weiß halt, wie man die Tiere schützt. Und passiert doch etwas, so ist das eben Teil der Natur. Eine Studie der Uni Temesvar hat ergeben, dass die Menschen auf ihre Bärenpopulationen mehrheitlich stolz sind und sich nicht bedroht fühlen. Von Wölfen sowieso nicht, wenn auch der Wolf einen wesentlich schlechteren Ruf hat. Wir könnten in Österreich viel von der Gelassenheit lernen, mit der in Rumänien und der Slowakei mit Wolf und Bär umgegangen wird, und wie man seine Schaf- und Rinderherden schützt. Die Karpatenländer beweisen, dass das Zusammenleben mit den großen Beutegreifern ohne Abschussverordnungen und Hysterie funktionieren kann.