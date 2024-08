Jugendliche randaliert am Keplerplatz: Angriff auf Polizei

Veröffentlicht am 30. August 2024, 13:03 / ©5 Minuten

Im Bereich des Keplerplatzes trafen Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten gestern, am 28. August gegen 20 Uhr mehrere amtsbekannte Jugendliche an und führten Kontrollen durch. Während der Identitätsfeststellung versetzte eine 17-Jährige einer Polizistin einen Tritt und versuchte zu flüchten. Die Beamten nahmen die 17-jährige armenische Staatsangehörige vorläufig fest. Die Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Gegen 04.50 Uhr soll die 17-Jährige erneut Polizisten im Bereich des Keplerplatzes beschimpft und körperlich angegriffen haben. Außerdem soll sie versucht haben, einen Streifenwagen mit Faustschlägen zu beschädigen. Nach erneuter Festnahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Bei den Vorfällen wurde niemand verletzt.