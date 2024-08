Klagenfurts Bushaltestellen werden schrittweise digital

Täglich steigen bei der Bushaltestelle am Benediktinerplatz mehrere hundert Fahrgäste aus und ein. Nun erstrahlt sie in neuem Glanz. „Wir starten eine wahre Digitalisierungsoffensive an unseren KMG-Haltestellen. Neue Info-Monitore, wie hier am Benediktinerplatz zeigen, in Echtzeit wann der nächste Bus kommt und welche passenden Anschlussverbindungen es gibt. Dies ist eine deutliche Verbesserung der Servicequalität an unsere Fahrgäste“, freut sich Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ).

Weitere Informations-Monitore sollen folgen

Die Bushaltestelle wurde in den letzten Wochen zur Gänze abgebaut und in deutlich größerer Form neu errichtet. Damit haben in Zukunft auch mehr Fahrgäste einen überdachten Sitzplatz zum Warten. Ebenfalls wurden neue Stromanschlüsse gelegt, sodass die Haltestelle künftig nicht nur einen neuen Bildschirm der Poster Service GmbH, sondern vor allem auch einen neuen Info-Monitor zu den Buslinien hat. Dieser liefert den Fahrgästen nützliche Informationen zu den nächsten ankommenden Bussen und welche Anschlussmöglichkeiten es dazu gibt. Solche neuen Informations-Monitore an den städtischen Bushaltestellen werden nach und nach im gesamten Stadtgebiet ausgebaut.