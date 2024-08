Villacher Kult-Pizzeria muss schließen: „Es war uns eine Ehre“

Für Fans der italienischen Küche war das Lokal „Stella Marina“ in der Klagenfurter Straße in Villach ein echter Geheimtipp. Nichtsdestotrotz sahen sich die Betreiber Stefano Buratto und Carmen Jakowenko nun dazu gezwungen, das beliebte Restaurant zu schließen. „Die letzten Monate waren geprägt von vielen schwierigen Situationen“, erklären sie in einem Posting in den sozialen Medien.

Gesundheitliche Probleme

Nicht nur die angespannte Personalsituation habe dem Paar zu schaffen gemacht, auch im familiären Bereich gebe es aktuell gesundheitliche Probleme, „die es im Moment nicht möglich machen, den Betrieb fortzusetzen“, heißt es weiter. Aus diesem Grund ziehen die Gastronomen jetzt einen Schlussstrich: „Wir bedanken uns bei unseren lieben Gästen und Freunden für die schöne Zeit, es war uns eine Freude und Ehre so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2024 um 14:56 Uhr aktualisiert