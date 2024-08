Kärntner (66) stürzte auf Turracher Höhe ab: Hubschrauber rückte aus

Veröffentlicht am 30. August 2024, 15:08 / ©5 Minuten

Der 66-Jährige wanderte am Freitag gemeinsam mit seiner 58-jährigen Ehefrau eine steile Passage entlang des sogenannten „Barbara Steiges“ entlang, als er plötzlich zu Sturz kam. „In der Folge kullerte der Mann mehrere Meter talwärts, bis ihn ein Baum stoppte und einen weiteren Absturz verhinderte“, heißt es seitens der Polizei.

Ehefrau wählte den Notruf

Seine Frau setzte sofort die Rettungskette in Gang. In der Folge rückte die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1 sowie die Bergrettung Radenthein zum Einsatz aus. Der Verletzte wurde in der Folge ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2024 um 15:12 Uhr aktualisiert