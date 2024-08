KAC startet nächste Woche in die Champions Hockey League

Danach steht ein Spiel in Karlstad, in Schweden, an, bevor es dann zum ersten Heimspiel gegen Fribourg-Gotteron am 12.September geht. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften an den Ligaspielen teil.

Alle Infos zur Liga

Am kommenden Dienstag, den 3.September gibt es außerdem die Möglichkeit ab 13:30 Uhr an einer Online-Pressekonferenz rund um die Liga teilzunehmen, um sich perfekt auf die Saison einzustimmen und alle Informationen zu erhalten.