Neustifter Kirtag: Vergewaltigungs-Verdacht erhärtete sich nicht

Vor etwa einer Woche geriet der Fall an die Öffentlichkeit: Eine 18-jährige Wienerin behauptete, am Neustifter Kirtag Opfer einer Vergewaltigung geworden zu sein. Sie sei von einem Unbekannten in eine Seitengasse gezerrt und sexuell missbraucht worden. Das erzählte sie so ihrer Schulkollegin. Die beiden Schülerinnen wandten sich damit an die Rettung und die Polizei. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo Untersuchungen auf Spuren einer möglichen Vergewaltigung durchgeführt wurden. Der Tatverdacht erhärtete sich allerdings nicht. Nach abschließenden Ermittlungen der Polizei beleuchtet die Staatsanwaltschaft Wien den Fall. Sollte diese zu dem gleichen Entschluss wie die Polizei kommen, sind die Ermittlungen offiziell eingestellt.