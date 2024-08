Südbahn: Strecke soll durchgehend zweigleisig ausgebaut werden 

Veröffentlicht am 30. August 2024, 15:55 / ©ÖBB/Christian Auerweck

„Fit für die Zukunft“ – Unter diesem Motto kamen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und ÖBB-Infrastruktur Vorständin Judith Engel heute in Graz zusammen, um eine gemeinsame Absichtserklärung zum Ausbau der Südbahn zwischen Werndorf und Spielfeld-Straß zu unterzeichnen. Bis voraussichtlich 2036 wird die Bahnstrecke durchgehend zweigleisig ausgebaut. Darüber hinaus werden Bahnhöfe modernisiert und Eisenbahnkreuzungen aufgelassen. Gewessler weiß: „Immer mehr Menschen entdecken die Vorteile der Bahn und immer mehr Güter werden umweltfreundlich per Schiene transportiert. Mit dem Ausbau der Südbahn sind die Weichen für eine klimafreundliche Mobilität in der Südsteiermark gestellt – mit vielen Vorteilen für die Fahrgäste, die Region und mit hoher internationaler Bedeutung.“

Graz – Maribor in 45 Minuten

Mit der Zweigleisigkeit entlang der Südbahn kann die Reisezeit zwischen Graz Hbf. und Maribor Hbf. von derzeit 70 Minuten auf rund 45 Minuten verkürzt werden. Zusätzlich werden Bahnhöfe barrierefrei umgebaut und modernisiert sowie Eisenbahnkreuzungen aufgelassen. Auf diese Weise können Züge in Zukunft schneller unterwegs sein. Gemeinsam mit Taktverdichtungen entsteht ein hochattraktives Angebot gegenüber dem Pkw. Und auch für den österreichweit angestrebten Taktfahrplan ist der Ausbau ein wichtiger Baustein. Dabei fahren Züge in einem fixen, verlässlichen Takt, der leicht nachvollziehbar ist. Das Ergebnis ist eine deutlich bessere Anbindung an den Knoten Graz Hbf. – inklusive neuer Südstrecke mit Koralmbahn und Semmering Basistunnel.

In enger Abstimmung mit Slowenien

Die Südbahn liegt am Baltisch-Adriatischen Korridor. Gleichzeitig ist Koper einer derwichtigste Häfen der nördlichen Adria undvon besonderer Bedeutung für die Steirischeund Österreichische Wirtschaft. Mit einerdurchgehenden Zweigleisigkeit wird dieStrecke für höhereKapazitäten vorbereitet. Das geschieht inenger Abstimmung mit dem Ausbau auf slowenischerSeite, sodass grenzüberschreitende Züge dann keinen Zwischenhalt mehr einlegen müssen, um wie bisher, Loks umzuspannen. Und auch die Effizienz wird verbessert: Künftig wird der Zugbetrieb automatisiert. Die ersten Baumaßnahmen starten vorbehaltlich aller Genehmigungen ab 2028 im Bereich Bf. Spielfeld-Straß.