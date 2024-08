Verbotene Symbole? 36-Jähriger beschmierte Wahlplakate im Ersten

Veröffentlicht am 30. August 2024, 16:27 / ©Screenshot Google Street View

Im ersten Bezirk beobachteten Zeugen in der Nacht auf Freitag einen Mann, der mehrere Wahlplakate im Bereich des Schubertringes verunstaltete. Den herbeigerufenen Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt gelang es, den Mann, der mit einem Fahrrad vom Tatort weggefahren war, anzuhalten. Die Zeugen identifizierten den Tatverdächtigen. Der 36-jährige österreichische Staatsbürger soll mit einem schwarzen Stift mehrere Plakate verunstaltet haben. Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an die Staatsanwaltschaft Wien erstattet, außerdem erging eine Meldung an das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung.

Die Wiener Polizei informiert: Das Beschädigen oder Verunstalten von Wahlplakaten gilt als Sachbeschädigung und wird konsequent zur Anzeige gebracht. Sollten dabei verbotene Symbole oder Zeichen z.B. nach dem Verbotsgesetz auf Wahlplakate geschmiert werden, drohen weitaus höhere Strafen und wird auch das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung über diese Vorfälle informiert.