Wettbewerb: Jugendliche messen sich unter realistischen Bedingungen

Beim Wettbewerb in Erster-Hilfe in Feldkirchen beweisen die Jugendlichen ihre Fähigkeiten.

Am Samstag, dem 31. August 2024, ist Feldkirchen in Kärnten Gastgeber des 23. Landesjugendbewerbs in Erster-Hilfe. Über 100 Jugendliche, aufgeteilt in 19 engagierte Gruppen, werden bei diesem Wettbewerb ihre umfassenden Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten in Erster-Hilfe unter Beweis stellen. Der Bewerb steht ganz im Zeichen der Förderung des Engagements junger Menschen im Bereich der Ersten-Hilfe und der Stärkung ihres Bewusstseins für den Wert dieser lebenswichtigen Fähigkeit.

Programm 09:00 Uhr: Bewerbsbeginn

10:00 Uhr: Führung durchs Bewerbsgelände, Treffpunkt

Infostand am Hauptplatz in Feldkirchen

19:00 Uhr: Siegerehrung im Stadtsaal Feldkirchen in Kärnten

Zusehen und Lernen

Bei unterschiedlichen Praxisstationen werden die Teilnehmer mit den verschiedensten Unfallszenarien konfrontiert. Realistisch geschminkte und schauspielerisch perfekte Darsteller leisten ihren Beitrag dazu, dass die einzelnen Situationen so echt wie möglich wirken. Heuer wird sich ein Themenschwerpunkt auch mit dem humanitären Völkerrecht beschäftigen, mit dem sich die Jugendlichen bereits im Vorfeld auseinandersetzen. Die Stationen sind in der Innenstadt von Feldkirchen verteilt. Falls du während deines Besuches auf die eine oder andere Unfallsituation stoßt, erschrecke dich nicht, denn die Jugendlichen sind nicht weit entfernt und werden unverzüglich optimale Erste Hilfe leisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2024 um 17:06 Uhr aktualisiert