Metallbolzen-Unfall: LKW-Fahrer dank Zeugenhinweis ausgeforscht

Am 28. August löste sich ein langer, massiver Metallbolzen von einem LKW und durchschlug die Windschutzscheibe eines Autos, das hinter dem LKW auf der Mittersiller Bundestraße hinter dem LKW unterwegs war. Der Bolzen traf den 30-jährigen Lenker des Autos im Gesicht und verletzte ihn. Nun konnte der LKW-Fahrer ausgeforscht werden.

Zeuge half bei Ausforschung des LKW-Fahrers

Nach der medialen Berichterstattung über den verletzten Fahrer meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizeiinspektion Kaprun. Der Mann gab an, dass er am Nachmittag des Unfalltages in einem Fachgeschäft in Eugendorf mitbekommen habe, dass ein Mann dort einen Metallbolzen für seinen LKW kaufte, da er seinen verloren habe. Vorerst kam dem Zeugen dies nicht verwunderlich vor, doch als er den Bericht in den Medien mitbekam, stellte er einen möglichen Zusammenhang her. Über die Zulassungsfirma des LKW konnte der Fahrer, ein 37-jähriger kroatischer Staatsbürger, ausgeforscht werden. Dieser gab an, zum fraglichen Zeitpunkt auf diesem Streckenabschnitt unterwegs gewesen zu sein. Weitere Ermittlungen sind noch ausständig.