Slow Food am Wörthersee: So geht Genuss

Einzelne Lebensmittelhandwerker lassen die Besucher an drei Tagen von jeweils 12 bis 20 Uhr in neue Geschmackswelten eintauchen. Vor Ort ist unter anderen Haubenkoch Stefan Glantschnig, welcher Aromen vom Weissensee gleich am ersten Tag präsentiert. Man kann sich also vor allem auf bodenständige Kost einrichten.

Große Vielfalt

Außerdem kommt am Donnerstag Slow Food-Pionier Herwig Ertl. Er ist Edelgreißler aus Kötschach-Mauthen und setzt vor allem auf Akzente aus der Alpe-Adria-Kulinarik. Abschließend kommen Familie Plattner-Frühwirth und Dorli Sagmeister und rücken die Original Gailtaler Frigga in den Mittelpunkt.

Hautnah dabei

Direkt am Wörthersee (bei der ehemaligen Konditorei Politzky) kann man also an diesen Tagen die Produzenten selbst kennenlernen und sich von den vielen Köstlichkeiten verführen lassen.