Auf frischer Tat ertappt: Zeugen verfolgten Diebes-Duo

Veröffentlicht am 30. August 2024, 18:09 / ©BMI / Egon Weissheimer

Am Freitagvormittag, 30. August, stahlen ein 32 Jahre alter Mann und eine 27 Jahre alte Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan während des laufenden Firmenbetriebes vom Firmengelände eines Spenglereibetriebes in Klagenfurt Dachrinnen aus Buntmetall. Sie zerteilten die Dachrinnen mit einer Metallschere und trugen sie per Hand vom Gelände.

Zeugen verfolgten Diebe

Da sie von Zeugen dabei gesehen wurden, flohen die beiden Verdächtigen und entledigten sich der Dachrinnen unterwegs. Die Verdächtigen wurden von drei Zeugen verfolgt und konnten daraufhin von einer Polizeistreife angehalten werden. Die Beiden sind geständig. Das Diebesgut verblieb bei der geschädigten Firma. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.