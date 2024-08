Leinen verheddert: Gleitschirmpilotin in Tirol abgestÃ¼rzt

Am heutigen Freitag startete eine 35-j√§hrige Deutsche mit einem Gleitschirm vom Startplatz Markbachjoch im Gemeindegebiet von Niederau (Bezirk Kufstein in Tirol) zu einem Flug ins Tal. Beim Startvorgang verhedderten sich die Leinen des Gleitschirmes an der rechten Seite, wodurch ein sogenannter ‚ÄěVerh√§nger‚Äú entstand. Dadurch verlor die Gleitschirmpilotin stark an H√∂he und flog nach einer kurzen Flugphase gegen die dort stehenden B√§ume. In weiterer Folge st√ľrzte sie auf den stark absch√ľssigen Waldboden, wo sie liegen blieb.

Taubergung der verletzten Gleitschirmpilotin

Bei dem Absturz zog sich die 35-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Anwesende Gleitschirmpiloten setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers wurde die Verletzte von der Bergrettung Wörgl-Niederau zu einer Lichtung transportiert, wo sie im Anschluss mit dem Tau geborgen und danach ins Krankenhaus Kufstein geflogen wurde.