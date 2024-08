Rettungseinsatz: Klagenfurter bei Sturz auf Flow Country Trail verletzt

Der Verunfallte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Am Freitagnachmittag, 30. August, fuhr ein 55 Jahre alter Klagenfurter mit seinem Mountainbike den Flow Country Trail auf der Petzen, Gemeinde Feistritz ob Bleiburg, talwärts. Auf einer Seehöhe von ca. 1300 Metern kam er in der Sektion 6 plötzlich zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Verunfallte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.