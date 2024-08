Athleten aus Klagenfurt behaupten sich in Villach: Es regnet Gold

Beim Wettbewerb in Villach stachen vor allem die Athleten Elisabeth Bluch (Weitsprung), Matthias Altenberger (Kugelstoßen) und Vanessa Stressl (Weitsprung, Speerwurf, Kugelstoß) heraus. Stressl erreichte in allen drei Disziplinen den ersten Platz in der Klasse U16. Bluch ebenfalls in der Klasse U23 und Altenberger konnte sich im Kugelstoßen, U16, ebenfalls die Goldene sichern.