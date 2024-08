TikTok-Horror: Mann soll Katzen vergewaltigt und sich dabei gefilmt haben

Veröffentlicht am 30. August 2024, 18:37 / ©Fotomontage Canva

Gestern Abend ging bei der Hotline des Tierschutzvereins Hunde-Such-Hilfe √Ėsterreich eine schockierende Meldung ein: Eine Frau berichtete von TikTok-Videos, in denen ein Mann aus Linz Katzen vergewaltigt haben soll. Wir haben mit Regina Pfote (Name wurde auf Wunsch der Gespr√§chspartnerin ge√§ndert) von der Hunde-Such-Hilfe √ľber den Vorfall gesprochen.

Videos auf TikTok verbreitet

„Die Dame hat uns erz√§hlt, dass der Mann Videos von sich aufgenommen hat, wie er seine Katze vergewaltigt. Die Videos wurden dann auf TikTok verbreitet“, erkl√§rt Regina Pfote schockiert. Die Frau schickte Videos und Fotos an die Hunde-Such-Hilfe weiter und der Verein schaltete nach Sichtung der Beweise die Polizei ein. „Es geht nicht nur um Sodomie, sondern es besteht auch der Verdacht auf P√§dophilie“, gibt die Tiersch√ľtzerin gegen√ľber 5 Minuten bekannt. So soll ihr auch ein Chatverlauf vorliegen, in dem der mutma√üliche T√§ter einen Neunj√§hrigen gefragt haben soll, ob er Single sei.

Behörden wurden informiert

„Wir haben sofort die Beh√∂rden eingeschaltet. Unser erkl√§rtes Ziel ist es, die drei Katzen aus dem Haushalt des Mannes zu befreien. Hoffentlich gelingt das so schnell wie m√∂glich!“, erkl√§rt Regina Pfote abschlie√üend. Seitens der Polizei Ober√∂sterreich konnte auf unsere Anfrage hin noch nichts N√§heres zu dem Fall bekannt gegeben werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.