Radfahrer verletzt: Kollision bei Abbiegevorgang in Schwaz

Veröffentlicht am 30. August 2024, 19:09 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Heute Vormittag fuhr ein 74-jähriger Österreicher im Gemeindegebiet von Buch (Bezirk Schwaz in Tirol) und wollte die Rotholzer Straße überqueren. Dabei hielt der Pkw-Lenker sein Fahrzeug kurz an und blickte auf beide Seiten. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen österreichischen Fahrradfahrer, der auf der Rotholzer Straße von Westen in Richtung Osten unterwegs war. Bei der Kollision kam der 56-Jährige zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er von dieser ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.