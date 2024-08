Radfahrer (75) von Autofahrerin (84) erfasst: Hubschrauber im Einsatz

Der Radfahrertrug keinen Helm und musste nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH St. Pölten geflogen werden.

Veröffentlicht am 30. August 2024, 19:46 / ©ARA Flugrettung

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr am Auweg, zum Unfallzeitpunkt ging ein starker Platzregen nieder. Eine 84-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag lenkte ihr Auto aus dem Stadtzentrum kommend in Richtung Grüne Insel. Ein 75-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, wollte dort den Weg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrertrug keinen Helm und musste nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH St. Pölten geflogen werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2024 um 20:05 Uhr aktualisiert