Technik-Sommercamp für Mädchen: So wird der Berufseinstieg erleichtert

Die 15 teilnehmenden Mädchen hatten die Möglichkeit sich auszuprobieren und eigenen Projekte umzusetzen. So soll ihnen auch der Einstieg in technische Berufe erleichtert werden. So berichtet auch so Manfred Vallant, Geschäftsführer der Technischen Akademie: „Projekte in der Vergangenheit haben gezeigt, wie wichtig es ist, Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich selbst praktisch auszuprobieren und so Hemmschwellen gegenüber technischen Berufsfeldern abzubauen. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, in diesen vier Wochen mehr als ein Drittel weibliche Teilnehmerinnen zu haben.“

Mädchen sind Innovatoren von morgen

Das Programm entstand in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Kärnten und wurde von Frau in der Wirtschaft (FiW) gefördert. WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende Astrid Legner unterstreicht: „Frau in der Wirtschaft unterstützt Mädchen in der Technik, weil wir davon überzeugt sind, dass sie die Innovatorinnen von morgen sind und eine starke Präsenz von Frauen in technischen Berufen für eine vielfältige und fortschrittliche Gesellschaft essenziell ist.“

Sehr positive Einblicke

Die Mädchen selbst sind auch von dem Programm begeistert und geben zu verstehen: „Mir hat die Arbeit in der Werkstatt super gefallen, besonders der Besuch bei der Firma Geislinger. Es war beeindruckend zu sehen, wie viele weibliche Lehrlinge dort arbeiten. Das hat mich wirklich inspiriert“, oder „Ich habe unglaublich viele Einblicke in die Welt der Technik bekommen. Besonders die Firma Geislinger hat mich begeistert. Eigentlich wollte ich Apothekerin werden, aber jetzt überlege ich mir definitiv, in die technische Richtung zu gehen.“