Thermikprobleme bei Segelflug: Notlandung auf Bregenzer Feld geglückt

Ein 41-jähriger Segelflugpilot startete heute Nachmittag zusammen mit einem Fluggast mit seinem Segelflugzeug vom Flugplatz in Hohenems. Die Flugroute führte über den Hohen Freschen in das Große Walsertal und von dort zurück in den Bregenzer Wald. Im Bereich des mittleren Bregenzerwaldes bemerkte der Pilot das Vorhandensein von zu wenig Thermik in diesem Gebiet. Da ihm eine Flughöhe von bis zu 200 Metern fehlte, hielt der Pilot nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau. Der Pilot konnte das Segelflugzeug auf einem frisch gemähten Feld in Langenegg sicher zu Boden bringen. Es entstand kein Schaden.