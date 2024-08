Business-Speed-Dating und Co.: Das war die Lange Nacht der Jungen Wirtschaft

Beim alljährlichen Veranstaltungshighlight für steirische Jungunternehmer:innen ging es wieder rund: Rund 1.000 junge Wirtschaftstreibende, Startups, Gründerinnen und Gründer sowie Interessierte strömten am 30. August auf den Grazer Schloßberg sowie zu den Veranstaltungen untertags. Darunter auch zahlreiche Ehrengäste: Bundesministerin Susanne Raab, Landeshauptmann Christopher Drexler und Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl ließen sich das steirische Jungunternehmer-Event genauso wenig entgehen wie WKO Steiermark Vizepräsident Herbert Ritter und Vizepräsidentin Gabriele Lechner sowie JW-Bundesvorsitzende Bettina Dorfer-Pauschenwein. Für spannende Impulse sorgte „Local Hero“ Martin Pansy (CEO der Nuki Home Solutions GmbH), der seine atemberaubende Erfolgsgeschichte zum Besten gab: Immerhin führte er das Unternehmen zum europäischen Marktführer für smarte Zutrittslösungen und zum bevorzugten Partner führender Unternehmen, wie Apple, Google oder Airbnb. Victoria Neuhofer und Stephanie Sinko konnten mit ihrem Leitsatz die Jungunternehmer:innen „It’s not about Damn Plastic, it’s about Damn People!“ zum Nachdenken anregen. Mit ihrem gemeinsam gegründeten Unternehmen „Damn Plastic“ verfolgen sie das Ziel, den Plastikkonsum durch Produkte aus Recyclingmaterial zu reduzieren und damit ein Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen.

Unter den Ehrengästen (v.l): Nationalrätin Martina Kaufmann, WKO Steiermark Vizepräsident Herbert Ritter, Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Landeshauptmann Christopher Drexler, Bundesministerin Susanne Raab, JW-Landesvorsitzender Christian Wipfler, JW-Bundesvorsitzende Bettina Dorfer-Pauschenwein, Stadtrat Günter Riegler, WKO Steiermark Vizepräsidentin Gabriele Lechner, Nationalrat Kurt Egger und JW-Landesgeschäftsführerin Martina Konrad.

„Die beiden Keynotes haben eindrucksvoll demonstriert, was mit Leidenschaft und Ausdauer alles möglich ist. Darüber hinaus haben die Gründerinnen von Damn Plastic einmal mehr die Möglichkeiten nachhaltiger Geschäftsmodelle aufgezeigt!“, zeigt sich WKO Steiermark Vizepräsidentin Gabriele Lechner zufrieden. Im Anschluss folgte ein weiteres Highlight, die Vorrunde der Puls 4 Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“. Drei innovative steirische JungunternehmerInnen hatten die einmalige Chance, ihre Geschäftsidee live vor einer Jury und den zahlreichen Gästen zu präsentieren. Stefan Trabesinger von MUST Visibilty konnte mit seinem grandiosen Pitch am meisten überzeugen und sicherte sich somit die Wildcard für einen Liveauftritt in der brandneuen Staffel! Anlässlich des Jubiläums der Jungen Wirtschaft Steiermark wurde das Programm der diesjährigen Langen Nacht der Jungen Wirtschaft um sogenannte „SkillUpClasses“, also Workshops im kleinen Rahmen, erweitert. Den Teilnehmern stand ein breites Angebot an Workshops mit brandaktuellen Themen wie Künstliche Intelligenz, Mentale Power und vieles mehr zur Verfügung.

Für alle, die vom Netzwerken nicht genug bekommen konnten, gab es darüber hinaus ein geführtes Business-Speed-Dating: In mehreren Runden hatten Jungunternehmer die Möglichkeit, in 30 Sekunden ihr Kerngeschäft vorzustellen, Visitenkarten auszutauschen und so neue Kontakte zu knüpfen. „Weiterbildung ist ein Schlüssel zum Erfolg in einer sich ständig wandelnden Wirtschaftswelt. Mit unseren ‚SkillUpClasses‘ konnten wir den TeilnehmerInnen einen wesentlichen Mehrwert bieten. Durch praxisnahe Workshops zu aktuellen Themen sowie gezielte Networking-Möglichkeiten haben wir junge Unternehmen auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet und wertvolle Verbindungen geschaffen“, freut sich Christian Wipfler über die zahlreichen TeilnehmerInnen bei den SkillUpClasses.