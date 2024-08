Tödliche Kollision: Motorradfahrer (68) stirbt bei tragischem Unfall

Veröffentlicht am 30. August 2024, 21:41 / ©Pexels / Kelly

Am 30. August, gegen 12.20 Uhr lenkte ein 68-jähriger Deutscher ein Motorrad im Gemeindegebiet von Strass im Zillertal (Bezirk Schwaz) auf der Tiroler Straße in Richtung Osten. Zur selben Zeit lenkte ein 38-jähriger slowenischer Staatsangehöriger ein Auto auf derselben Straße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links auf eine Gemeindestraße abbiegen.

Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradlenker. Dadurch kam der Motorradlenker zu Sturz und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der Pkw-Lenker erlitt bei diesem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Obduktion angeordnet

Die Staatanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an. Die Tiroler Straße war während der Unfallaufnahme für den kompletten Verkehr gesperrt. Neben mehreren Polizeistreifen waren zwei RTWs, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Einsatzleiter des Roten Kreuzes, der Notarzthubschrauber und die FF Strass im Zillertal mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann im Einsatz. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt.