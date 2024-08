Wetterprognose: Der August endet mit viel Sonnenschein!

Der Samstag wird sommerlich! So sollen die Quellwolken über den Bergen in der Steiermark kaum Schauer bringen, wie die Wetterexperten mitteilen. Stattdessen wird überwiegend die Sonne scheinen. In der Früh bewegen sich die Temperaturen zwischen 12 und 21 Grad. Am Nachmittag steigen sie auf bis zu 33 Grad.