Insel gesucht? Vor Lignano kannst du diese hier ersteigern

Veröffentlicht am 31. August 2024, 09:33 / ©Adrian Valentin

Die Isola della Marinetta, besser bekannt als Muschelinsel, steht am 3. Oktober 2024 zur Versteigerung – inklusive Strand und Muschelzucht. Eigentlich hätte sie schon im Februar versteigert werden, aber wie italienische Medien berichten, ist es erst jetzt so weit. Also worauf wartest du, wolltest du nicht auch schon immer eine Insel besitzen, vor allem da sie nicht weit entfernt von Kärnten ist?

„Schnäppchen“ für 3,3 Millionen Euro

Nur 15 Minuten mit dem Boot von Lignano entfernt, befindet sich die Muschelinsel. Mit einem Mindestgebot von 3,3 Millionen Euro könnte sie dir gehören. Auf der Insel befinden sich zudem drei Fabrikgebäude. Hier war eine einst erfolgreiche Meeresfrüchte-Firma. Diese litt aber unter den Naturkatastrophen und der Corona-Pandemie und musste Insolvenz anmelden.