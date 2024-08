Große Trauer um Richard Lugner: Familie und Freunde nehmen Abschied

Bereits weit vor 8 Uhr versammelten sich zahlreiche Menschen beim Stephansdom, um dem Baumeister die letzte Ehre zu erweisen. Die Familie nahm den roten Sarg beim Riesentor in Empfang, ehe er zur Aufbahrung in den Dom getragen wurde. Tochter Jacqueline Lugner wurde von Ehemann Leo Lugner und ihrer Mutter Christina Lugner, der Ex-Frau des Unternehmers, begleitet.

Lugners Familie nimmt Abschied

Die letzte Ehefrau Lugners kam 20 Minuten nach Beginn der Aufbahrung. Zu sehen waren auch frühere Lebensgefährtinnen wie etwa Anastasia Sokol („Katzi“) oder Nina Bruckner („Bambi“). Auch gute Freunde, wie der Schönheitschirurg Artur Worseg und seine Frau Kristina oder Astrologin Gerda Rogers, begleiteten die Trauerfeier. Nachdem sich die Familie – darunter auch Sohn Alexander Lugner – und Freunde am Sarg verabschiedet hatten, begann um 9 Uhr Dompfarrer Toni Faber mit der Begrüßung der Besucher die eigentliche Gedenkstunde einzuläuten. Auf dem Sarg war auf Wunsch Lugners sein legendärer Opernball-Zylinder platziert. Davor stand ein großes Herz aus roten Rosen. Flankiert wurde der Sarg von den Bodyguards, die Lugner schon am Opernball begleitet hatten.

Verabschiedung und Ansprachen

Bei der Verabschiedung werden der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ), der mit Lugner freundschaftlich verbunden war, der Präsident des niederösterreichischen Landtags, Karl Wilfing (ÖVP), sowie die Schauspielerin Edith Leyrer Ansprachen halten. In Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer kam Familienministerin Susanne Raab (beide ÖVP) zur Trauerfeier. Unter den Gästen waren auch Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der freiheitliche ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler.

Weiterer Ablauf von Mörtels Begräbnis

Am Ende der Trauerfeier um 10 Uhr wird der Sarg – in Bezug auf den Opernball – unter den Tönen der Fächerpolonaise wieder über das Riesentor aus dem Dom getragen. Vor der Kirche spielt dann die ehemalige Hofkapelle des Baumeisters, die Hoch- und Deutschmeister, den Radetzkymarsch für den Verstorbenen. Unter dem Läuten der Glocken des Stephansdoms wird der Sarg anschließend in den Totenwagen gehoben, mit dem in einem Zug von mehreren Autos noch einmal die zwei größten Bühnen des Baumeisters angesteuert werden. Über den Ring fährt der Konvoi zuerst zur Wiener Staatsoper, danach geht es bis etwa 11.45 Uhr weiter zur Lugner City. Bei der letzten öffentlichen Station wird dem Baumeister von der Belegschaft Respekt gezollt. Die Mitarbeiter sowie die Besitzer werden dem Leichenwagen mit Lugners Sarg entweder aus dem Fenster winken oder sich vor der Lugner City versammeln. Die eigentliche Beisetzung findet anschließend im engsten Familien- und Freundeskreis nach einer Trauerfeier in der Kirche Kaasgraben in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling statt. (APA, 31.08.2024)