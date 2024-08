Maria Wörth zaubert Lächeln auf die Gesichter krebskranker Kinder

Schon zum 14. Mal lud die Gemeinde Maria Wörth Familien mit Kindern, welche im St. Anna Kinderspital therapiert werden, zu einem Freiaufenthalt ein. Dabei geht es um eine Geste des Miteinanders und um die Menschlichkeit in einer oft zu kalten Zeit. „Jedes Jahr, wenn diese Familienhilfsaktion ausgeschrieben wird, gibt es sofort ein positives Feedback der Gastgeber, die ohne Wenn und Aber Unterkünfte für Freiaufenthalte zur Verfügung stellen“, zeigte sich Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP) dankbar.

Angebot für die ganze Familie

Das Angebot richtet sich an Familien und Kinder, die gemeinsam durch eine schwere Zeit gehen. Auch heuer wurden wieder Familien mit Kindern, die im St. Anna Kinderspital therapiert werden, zu einem Freiaufenthalt eingeladen. Das St. Anna Kinderspital ist ein auf Krebserkrankungen spezialisiertes Kinderspital. Die Aktion hat das Ziel, dass in der Gemeinde Maria Wörth gemeinsam Kraft geschöpft werden soll, um wieder Mut und Lebensfreude zu tanken.

Herzlicher Empfang

Am Dienstag, dem 27. August, wurden die Familien und Kinder, die im St. Anna Kinderspital untergebracht sind, in Maria Wörth begrüßt. Der Bürgermeister Markus Perdacher hieß die Gäste um 16.30 Uhr im Bistro Potpurri willkommen. Die Gäste wurden mit Kaffee, Kuchen und Eis sowie mit einem Begrüßungssackerl und Geschenken in Empfang genommen. Auch der Clown Wuascht begrüßte die Kinder mit seinen fröhlichen Späßen und herzlichen Auftritten. Der Bürgermeister hob hervor, dass es für die Gemeinde nichts Schöneres gäbe, als zu helfen, zu geben und zu unterstützen. Denn in diesen besonderen Momenten zeige sich die wahre Stärke und Wärme der Gemeinschaft.