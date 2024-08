Rund 760 Suspendierungen an Wiener Schulen

Schulische Suspendierungen von Schülern sind im vergangenen Schuljahr zurückgegangen. Das geht aus einer von der Bildungsdirektion für Wien vorgelegten Datenerhebung hervor. Demnach fanden im Schuljahr 2022/23 insgesamt 814 Suspendierungen statt. Im Schuljahr 2023/24 ging die Zahl der suspendierten Schüler auf 756 zurück. Das ist ein Rückgang um über 7 Prozent.

Gewaltschutzpaket zeigt erste Erfolge

Nach verstärkt aufkommenden Meldungen von Gewalt an Wiener Schulen stellte Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat im Vorjahr ein Gewaltschutzpaket für Wiener Schulen vor, das erste belegbare Früchte trägt. Im Zuge dieses Pakets wurden Stellen für die Schulsozialarbeit aufgestockt, Gespräche mit den Eltern müssen verpflichtend stattfinden, die Stärkung von Time-Out-Möglichkeiten sowie verbindliche „Dezentrale Netzwerke zur Gewaltprävention“ wurden eingeführt oder verstärkt. Zudem wurden präventive, durch Workshops gestützte Projekte wie „Respekt-Gemeinsam stärker“ ausgeweitet.

Polizei verstärkt Präventionsangebote an Schulen

Die von der Landespolizeidirektion Wien angebotenen präventiven Programme, um Gewalt an Schulen, einzudämmen, wurden im Vorjahr sehr gut angenommen. Die verschiedenen Programme „All Right“, „Click&Check“, „Cyber Kids“ und [email protected] wurden mit Stichtag 31.7.2023 insgesamt 11.181 Mal von Betroffenen in Anspruch genommen. Im Jahr 2022 waren es knapp 12.000 Personen gewesen, die eines dieser polizeilichen Angebote in Anspruch nahmen, wobei hier das gesamte Jahr von der Statistik erfasst wurde.

Große Herausforderungen

Dazu Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die Wiener Schulen sind im Zuge internationaler Krisen und einer ungebrochenen Zuwanderung in die Bundeshauptstadt mit großen Herausforderungen konfrontiert. Auf einen Anstieg bei der Gewalt im Klassenzimmer haben wir mit dem im Vorjahr präsentierten Gewaltschutzpaket für Wiener Schulen reagiert. Dass in Wiener Schulen die Suspendierungen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein Indiz für die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten, die Gewalt aus den Wiener Klassenzimmern verbannen wollen. Wir werden auch weiterhin mit vielfältigen Hilfestellungen bei Konfliktsituationen und zahlreichen präventiven Angeboten Gewalt an Schulen den Kampf ansagen, denn jede einzelne Suspendierung und jede einzelne polizeiliche Anzeige in diesem Zusammenhang, ist eine zu viel!“