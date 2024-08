Starkregen, Hagel und Co.: Hier ist heute mit Wärmegewittern zu rechnen

Geht man nach Skywarn Austria dann dürfte hauptsächlich im Bereich des Alpenhauptkammes mit Gewittern zu rechnen sein. Für dieses Gebiet wurde die Warnstufe Gelb ausgegeben. Skywarn Austria rechnet mit kleinem Hagel, Windböen und Starkregen samt lokaler Überschwemmungen. „Ab den Mittagsstunden sind kräftige Wärmegewitter zu erwarten, die in den Bergen überall auftreten können. Diese Gewitter können sich von Westen bis Osten ausbreiten“, so der Wetterdienst.

Das sagen andere Wetterdienste

Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) gehen am Nachmittag und am Abend „besonders von der Silvretta bis zu den Tauern einige Hitzegewitter nieder, lokal wird es auch Richtung Wald- und Weinviertel gewittrig.“ Auch die GeoSphere Austria hat für dieses Gebiet eine gelbe Gewitter-Vorwarnung ausgegeben. In der Prognose für den heutigen Samstag heißt es: „Am Nachmittag bilden sich von Vorarlberg bis Oberkärnten Quellwolken und lokal entstehen daraus Gewitter. Ansonsten ist die Schauer- und Gewitterneigung nur gering.“

©Screenshot GeoSphere Austria So sieht die Warnkarte der GeoSphere Austria aus.

Wie wird das Wetter am Sonntag?

Auch am morgigen Sonntag dürfte es zu Gewittern kommen, diese dürften sich aber vor allem im Bergland aufhalten. Die UWZ dazu: „Im Laufe des Tages bilden sich über dem Bergland Quellwolken und in der Folge steigt die Neigung zu Schauern und Gewittern an, sehr vereinzelt kommen diese gegen Abend auch ins Flachland voran. Im Südosten und Osten geht der Tag meist trocken zu Ende.“ Das stimmt auch mit der Prognose der GeoSphere Austria überein, in der es heißt: „Ab Mittag entstehen über dem Bergland im Westen und allgemein entlang des Alpenhauptkammes ein paar größere Quellwolken, die lokal zu Schauern oder Gewittern heranwachsen. Im Nachmittagsverlauf ziehen die auch weiter in die Niederungen.“ Mit bis zu 34 Grad bleibt es aber heiß.