Bürgermeister Albel zur Gailvermüllung: „So geht das nicht!“

„Egal wo man sich bewegt, es gibt keine zwei Meter ohne Müll“, ärgerte sich ein 5 Minuten Leser als er von dem Müllproblem bei der Gail in Villach Auen erzählt. Auf den Fotos, die er gemacht hat, sind viel vermüllte Stellen zu sehen. Nun war Villachs Bürgermeister Günther Albel vor Ort, um sich selbst ein Bild davon zu machen.

Albel: „So geht das nicht“

Auch Villachs Bürgermeister hat die Reaktionen auf den 5 Minuten Artikel zum Gailproblem gesehen und darauf reagiert: „Habe mir heute vor Ort die Vermüllung rund um das Gebiet der Gail/Auen angesehen und stimme den Reaktionen der LeserInnen zu! So geht das nicht, so gehen wir mit unserer Stadt und der Natur nicht um!“ Weiters meint er: „Und wer es tut, muss auch in Zukunft mit saftigen Strafen rechnen.“

©Albel | Fleißige Mitarbeiter haben den Müll… ©Albel | …bei der Gail heute beseitigt.

Es wird um Hinweise gebeten

Albel bittet, dass Hinweise zur Problematik entweder direkt bei der Stadt unter 04242 205 6400 angeben oder ganz einfach hier melden gemeldet werden. „Wir gehen den Hinweisen jedenfalls nach und werden auch bei der Kontrolle und der Beschilderung jedenfalls noch weitere Maßnahmen setzen“, sagt der Bürgermeister abschließend.

