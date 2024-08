Klagenfurter Mieter wurden wieder zu „Hofgesprächen“ eingeladen

Im Park der Dr.-Robert-Koch-Gasse sprachen die Anwohner in gemütlicher Atmosphäre mit Politik und Stadtverwaltung über ihre Anliegen.

Veröffentlicht am 31. August 2024, 13:52 / ©StadtKommunikation / Hude

Die „Hofgespräche“ wurden ins Leben gerufen, damit sich die Anwohner der städtischen Wohnanlagen mit der Politik und den Verantwortlichen der Verwaltung austauschen und etwaige Anfragen besprechen können. Die ersten Hofgespräche am 24. Juli wurden sehr gut angenommen und riefen positive Reaktionen hervor. Dieses Mal waren die Mieterinnen und Mieter der Wohnanlagen Dr.-Robert-Koch-Gasse 3-19, Auer-von-Welsbach-Straße 34-38, Semmelweisgasse 2-4 und Dr.-Richard-Canaval-Gasse waren eingeladen.

Persönlicher Austausch wichtig

„Es freut mich, dass das Angebot so gut angenommen wird. Bei solchen Initiativen wie den Hofgesprächen oder den Stadtteilgesprächen merkt man, wie wichtig den Bürgerinnen und Bürgern der persönliche Austausch ist“, so Bürgermeister Christian Scheider. „Der direkte Kontakt zur Bevölkerung hat für mich oberste Priorität. Die Anregungen und Vorschläge tragen wesentlich zur Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Stadt bei“, so Wohnungsreferent Vizebürgermeister Alexander Kastner.

Das wurde besprochen:

Bei den Gesprächen wurden u.a. mieterbezogene Fragen zu Strom- und Energiekosten beantwortet. Außerdem thematisierten die Anwohner die angeblichen Abrisspläne und Umbauten. Darüber konnte Politik und Stadtverwaltung aufklären und über den Status Quo informieren.