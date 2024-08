Panne bei der ÖVP: Karl Nehammer als „Blender“ bezeichnet

In einer Wahlwerbung wird Nehammer als "Blender" bezeichnet.

Veröffentlicht am 31. August 2024, 14:24 / ©BKA / Florian Schrötter

„Karl Nehammer ist Blender, kein Träumer und kein Hetzer. Er ist jemand, der gestaltet – nicht spaltet. Jemand, der zuhört – nicht verstört“, heißt es in der Gemeindezeitung von Michelhausen im Bezirk Tulln, Niederösterreich. ÖVP-Nationalrat Johann Höfinger wirbt darin für sich selbst und für den ÖVP-Chef und Bundeskanzler, Karl Nehammer. Was eigentlich eine Werbung sein sollte, ging aber nach hinten los.

Wenn sogar die eigenen Leute der Meinung sind, dass #Nehammer ein Blender ist ;-) pic.twitter.com/aOv1Y7dWB6 — Andreas Kollross (@AndreasKollros) August 31, 2024

ÖVP spricht von „Irrtum“

Gegenüber der „Krone“ bezeichnet die ÖVP das Ganze als „Irrtum“ – denn viel eher hätte es „kein Blender“ heißen sollen, somit fehlt das Wort „kein“. Spot ließ auch nicht lange auf sich warten. SPÖ-Nationalrat Andreas Kollross äußerte sich dazu bereits auf X: „Wenn sogar die eigenen Leute der Meinung sind, dass Nehammer ein Blender ist.“ Den X-Usern fällt in den Kommentaren gleich das nächste Missgeschick auf: „Wo gibt es eine Kanzlerwahl?“ Und damit haben sie recht, denn am 29. September wird der Nationalrat gewählt. In Österreich wird der Bundeskanzler nicht direkt gewählt.