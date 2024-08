Tabuthema Periode: Neuer Bericht enthüllt harte Fakten

Rund 1,9 Millionen Frauen in Österreich leiden monatlich unter mittelstarken bis starken Menstruationsschmerzen. Der erste österreichische Menstruationsgesundheitsbericht zeigt, dass über die Hälfte dieser Frauen zu Schmerzmitteln greifen, um ihren Alltag bewältigen zu können. Besonders alarmierend ist, dass jede fünfzehnte Frau von der chronischen Schmerzerkrankung Endometriose betroffen ist, für deren Diagnose im Durchschnitt sieben Jahre vergehen. „Menstruation ist nach wie vor ein Tabuthema, obwohl sie im Leben jeder Frau über Jahrzehnte massive Auswirkungen hat. Mit dem Gesundheitsbericht stellen wir sicher, dass Menstruationsgesundheit kein blinder Fleck mehr in Forschung und in der Medizin bleibt“, betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Die Grünen). Die Ergebnisse fließen nun in die Überarbeitung der Leitlinie Endometriose ein. Ein neuer Factsheet zur Menopause soll verstärkt ältere Frauen informieren.

Bericht soll Lücken schließen

Mädchen und Frauen müssen sich über mehr als drei Jahrzehnte hinweg monatlich mit den körperlichen Auswirkungen ihrer Menstruation auseinandersetzen, doch bisher gab es in Österreich kaum umfassende Daten zur Menstruationsgesundheit. Diese Lücke wird jetzt durch den ersten Menstruationsgesundheitsbericht des Gesundheitsministeriums geschlossen. Der Bericht basiert auf der Befragung von über 1300 Mädchen und Frauen im Alter von 14 bis 60 Jahren. Ergänzend brachten Experten in drei Fokusgruppen zu den Themen Lebensphasen, Chancengerechtigkeit und Endometriose ihre Einschätzungen ein. „Es ist erfreulich, dass Frauengesundheit endlich ernster genommen wird. Die Ergebnisse sind zum Teil alarmierend. Mit den vorliegenden Informationen zu Menstruation, Endometriose und Wechseljahren können wir fundiert weiterarbeiten, um die Frauengesundheit zu verbessern“, erklärte Gesundheitssprecherin Barbara Huemer (Grünen Wien).

Häufig körperliche und psychische Beschwerden

Die Ergebnisse bieten erstmals einen detaillierten Einblick in die Erfahrungen von Frauen in Österreich. Die durchschnittliche Blutungsdauer beträgt fünf Tage, wobei über 70 Prozent der Befragten ihre Blutung als stark bis sehr stark einschätzen. Zwei Drittel der Frauen leiden regelmäßig unter mittelstarken bis sehr starken Schmerzen, die von Unterleibs- und Rückenschmerzen über Krämpfe bis hin zu Kopfschmerzen und Migräne reichen. 55 Prozent greifen dabei zu Schmerzmitteln, um ihren Alltag während der Menstruation zu bewältigen. Neben den körperlichen Beschwerden kämpfen viele Frauen auch mit psychischen Belastungen. Niedergeschlagenheit, Gereiztheit und Deprimiertheit treten häufig auf. Rund 20 Prozent der Befragten empfinden beim Gedanken an die Menstruation regelmäßig Stress.

Informationen mangelhaft

Viele Mädchen und Frauen sind der Annahme, dass die Schmerzen natürlich seien und deshalb einfach ausgehalten werden müssten. „Rund um das Thema Menstruation kursieren noch immer viele Mythen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Informationslücken zu schließen“, erklärte der Gesundheitsminister. Das Ministerium veröffentlicht deshalb noch in diesem Jahr Videos in elf Sprachen zu Themen wie die erste Menstruation, Abhilfe bei Menstruationsbeschwerden, Endometriose, Wechseljahre oder auch weibliche Genitalverstümmelung. „Je offener darüber gesprochen werden kann und das Wissen darüber verbreitet wird, auch unter Männern, desto eher können Frauen in diesen Tagen der Blutung gut für sich sorgen und erhalten auch das Verständnis und den Respekt für die Leistung des weiblichen Körpers“, erklärte Aline Halhuber-Ahlmann, Geschäftsführerin des Frauengesundheitszentrums Salzburg.

Bedarf an kostenlosen Menstruationsartikeln

Neben den Schmerzen belastet auch die finanzielle Seite der Menstruation viele Frauen. Bis zu 500.000 Frauen zwischen 14 und 60 Jahren sind in Österreich von Periodenarmut betroffen. Experten betonen daher die Notwendigkeit kostenloser Menstruationsartikel, insbesondere für Personen in einkommensschwachen Haushalten. Huemer fordert Gratis Menstruationsprodukte in Schulen und öffentlichen Gebäuden. Für Gesundheitssprecherin Barbara Hummer ist somit klar, dass das Wiener Rote Box Projekt fortgeführt und weiter ausgebaut werden muss. „In allen Schulen und öffentlichen Gebäuden müssen Menstruationsprodukte gratis zur Verfügung gestellt werden“, so Huemer.

Bist du für kostenlose Menstruationsartikel? Ja, das wäre ein wichtiger Schritt. Nein, mir ist das egal. Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Endometriose bleibt lange unentdeckt

Endometriose ist eine chronische gynäkologische Schmerzerkrankung, von der mindestens jede fünfzehnte Frau betroffen ist, wobei die Dunkelziffer vermutlich deutlich höher liegt. Viele Betroffene erhalten erst spät oder gar keine Diagnose, da die Krankheit in der medizinischen Forschung lange vernachlässigt wurde und die Schmerzen oft als gewöhnliche Regelschmerzen abgetan wurden. Trotz wachsendem Bewusstsein dauert es im Durchschnitt immer noch etwa sieben Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. Besorgniserregend ist zudem, dass knapp ein Drittel der befragten Frauen noch nie von Endometriose gehört hat.

Aufklärungsbedarf rund um die Wechseljahre

Die Menopause und ihre Auswirkungen verdienen ebenfalls mehr Aufmerksamkeit. In Österreich liegt das durchschnittliche Alter der letzten Menstruationsblutung bei 49 Jahren. Jede fünfte Frau fühlt sich über die Wechseljahre wenig oder gar nicht informiert, und 98 Prozent berichten von Beschwerden in oder nach dieser Phase. Um ihre Beschwerden zu lindern, greifen ein Drittel der Frauen auf pflanzliche Heilmittel zurück, während 20 Prozent eine Ernährungsumstellung versuchen. Es besteht großer Aufholbedarf bei der Wissensvermittlung zu den Wechseljahren. Das Gesundheitsministerium unterstützt Frauen mit einem neuen Factsheet, das Informationen bereitstellt. Zudem werden Ernährungsempfehlungen erarbeitet, um dem veränderten Nährstoffbedarf während der Wechseljahre gerecht zu werden und das Wohlbefinden in dieser Lebensphase zu fördern.