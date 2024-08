Abgelenkt und gestürzt: E-Scooter-Unfall endet im Krankenhaus

Am Samstag, 31. August 2024 um 14.25 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihrem E-Scooter auf dem Südring in Klagenfurt in Richtung Osten. An der Kreuzung mit der Sattnitzgasse wollte sie nach rechts abbiegen, wobei sich jedoch ihre Kopfbedeckung verschob.

Sie wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht

Als sie versuchte diese wieder in Position zu rücken verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Sturz. Dabei erlitt sie Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht.