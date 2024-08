Motorradfahrer stürzt in Linz über Fräskante und verletzt sich schwer

Am 31. August 2024 kam ein 57-jähriger Linzer mit seinem Motorrad auf der Unionstraße in Linz, stadteinwärts, zu einem schweren Sturz. Im Kreuzungsbereich Unionstraße/Landwiedstraße war der Fahrbahnbelag aufgrund von Bauarbeiten teilweise entfernt worden, wodurch eine Fräskante von etwa 4-5 cm sowie ein überstehender Kanaldeckel entstanden. Der Motorradfahrer stürzte laut Zeugenaussagen ohne Fremdbeteiligung und blieb zwischen einem Ampelmast und einem Laternenmast liegen. Sein Motorrad prallte dabei gegen einen an der roten Ampel stehenden PKW. Der Mann wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher, am PKW leichter Sachschaden.