Gegen Auto geprallt: Motorradfahrer (73) wurde verletzt

Heute Nachmittag, Samstag 31. August 2024 um 14.35 Uhr, fuhr ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Motorrad auf der Gerlitzen in Pölling, Gemeinde Treffen, einen Forstweg in Richtung Pöllinger Hütte. Auf dem Sozius saß seine 70-jährige Ehefrau.

Zusammenprall konnte nicht verhindert werden

In einer Rechtskurve kam ihm ein 36-jähriger Salzburger mit seinem Auto entgegen. Am Beifahrersitz saß seine 41-jährige Lebensgefährtin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer fuhr in die linke hintere Türe des Autos.

Verletzter ins LKH Villach gebracht

Der Biker stürzte vom bereits stehenden Fahrzeug und wurde dabei verletzt. Der Mann musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Alle anderen Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. „Das Motorrad wurde nicht beschädigt. Am Auto entstand leichter Sachschaden“, heißt es von Seiten der Polizei abschließend.