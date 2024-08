Hacker-Trick: 56-Jährige aus St. Veit um mehrere Tausend Euro betrogen

Veröffentlicht am 31. August 2024, 18:41 / ©Montage: Canva Pro

Am Freitag, den 23. August 2024 wurde eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan von einem unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Er gab gegenüber der Frau an, ein Mitarbeiter eines Internet-Bezahldienstes zu sein.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Weiters gab er an, dass das Konto der Frau gehackt worden sei. Dadurch wurde das Opfer dazu verleitet drei Geldüberweisungen von ihrem Konto an ein ausländisches Konto zu tätigen. Die Frau erleidet dadurch einen Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.