Erste Hilfe: Über 100 Jugendliche zeigen ihr Können

Über 100 Jugendliche in 20 Gruppen zeigten in ganz Feldkirchen an verschiedenen Stationen ihr Können in Erster Hilfe

Die Jugendlichen mussten vier Praxisstationen, eine Theoriestation und eine Station zum Humanitären Völkerrecht als Team meistern. Für das Leistungsabzeichen in Gold mussten zusätzlich eine Einzelstation in Praxis absolviert werden.

Über 100 Teilnehmer

Neben den 20 Gruppen mit über 100 Teilnehmern waren weitere 80 Helfer als Bewerter, Betreuer und Figuranten vor Ort und sorgten dafür, dass der Landesjugendbewerb reibungslos ablaufen konnte. Rotkreuz-Präsident Martin Pirz: „Mit den Jugendgruppen hat sich das Rote Kreuz das Ziel gesetzt, Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren für das Rote Kreuz zu begeistern und ihnen das Gedankengut des Roten Kreuzes näher zu bringen, denn Erste Hilfe ist keine Option, es ist vielmehr unsere Pflicht. Die jungen Rotkreuz-Helfer lernen im Team zu arbeiten, ein Team zu führen, Verantwortung zu übernehmen und auch im größten Stress Entscheidungen zu treffen. All das hilft einem auch im späteren Leben weiter.“

Erste Hilfe ist kinderleicht

Entsprechend diesem Motto zeigten die Teilnehmergruppen ihr Erste Hilfe Wissen in Stresssituationen und demonstrierten gleichzeitig, dass Erste Hilfe leicht erlernbar ist. Im Zuge des Bewerbes mussten die Teilnehmer unterschiedliche Situationen wie Atem-Kreislaufstillstand, Bewusstlosigkeit, starke Blutungen und Knochenbrüche erkennen und meistern. Unfallsituationen mit mehreren Verletzten waren in kürzester Zeit zu beurteilen sowie mit den richtigen Maßnahmen entgegen zu steuern. „Die Jugendgruppenmitglieder trainieren oft wochen- und monatelang, um Höchstleistungen zu erreichen“, so Hannes Wandaller, Landesjugendreferent von Kärnten. Für das Leistungsabzeichen in Gold mussten die Jugendlichen zusätzliche Theoriefragen beantworten und in der Praxis auch noch ihr Wissen bei Kindernotfällen beweisen.

Gemeinschaft, Spaß und das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun

Die Stationen waren in ganz Feldkirchen verteilt. Die Figuranten wurden von speziell geschulten Rotkreuz-Mitarbeitern täuschend echt als Unfallopfer geschminkt. Der kleinen Schwester ein Pflaster auf’s Knie kleben, wenn sie mit dem Roller gestürzt ist? Einem Schulkollegen bei den Aufgaben helfen? Opa das neue Handy erklären? Oder der Nachbarin die Einkäufe nach Hause tragen? Was jeder oder jede Einzelne für Freunde und Familienmitglieder ganz selbstverständlich tut, macht das Rote Kreuz im größeren Rahmen: Wir sind da, um zu helfen. Aus Liebe zum Menschen. Im Roten Kreuz arbeiten junge Menschen auf allen Ebenen mit. Ob als Berater bei der Jugend-Hotline time4friends, als Betreuer eines Sommercamps des Jugendrotkreuzes, im Rettungsdienst, als Leiter von Jugendgruppen oder als Botschafter in den sozialen Netzwerken – Jugendliche engagieren sich im Roten Kreuz in vielen Bereichen und leben dadurch die Idee der Menschlichkeit und Freiwilligkeit.