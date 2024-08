Feierliche Angelobung: Rekruten des Bundesheeres legen TreuegelÃ¶bnis ab

Diese Soldaten sind im Juni, Juli und August 2024 in die Kärntner Verbände eingerückt. An der Zeremonie nahmen unter anderem Landeshauptmann Peter Kaiser und sein Stellvertreter Martin Gruber teil.

Professionalität und Mut

„Unsere Soldatinnen stehen mit hoher Professionalität und Mut machend im Einsatz und unterstreichen damit die Wehr- und Helffähigkeit des Bundesheeres“, so Kaiser. Er dankte den Anwesenden im Namen des Landes Kärnten und zeigte sich stolz auf deren Einsatzbereitschaft. Auch Militärkommandant Brigadier Philipp Eder verwies in seiner Rede auf die Dankesfeier, die am selben Tag in Arriach stattfand, um jene zu ehren, die 2022 im Katastropheneinsatz standen. „Soldat und Soldatin ist ein interessanter, abwechslungsreicher Beruf, der auch sinnhaft ist, weil wir für die Bevölkerung sorgen.“ Er dankte zudem für die herzliche Aufnahme in Kärnten.

Musikalisch umrahmt

Der Bürgermeister von Arriach, Gerald Ebner, erinnerte ebenfalls an den Unwettereinsatz von 2022 und hob die Rolle des Bundesheeres als verlässlichen Begleiter in schwierigen Zeiten hervor. Die Angelobung wurde von der Militärmusik Steiermark unter der Leitung von Oberst Johannes Lackner sowie vom Männergesangsverein Innerteuchen musikalisch umrahmt. Zudem beteiligten sich Traditions- und Brauchtumsverbände, Blaulichtorganisationen und die Landjugend an der Gestaltung der feierlichen Zeremonie.