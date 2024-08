Spannung pur im Steirer-Derby: Eigentor wurde zum Verhängnis

Am heutigen Samstag, 31. August 2024, ging die bereits 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga über die Bühne. Die Arena in Hartberg wurde zum Schauplatz für das Steirer-Derby TSV Hartberg gegen den Grazer AK.

0 : 1 in der ersten Halbzeit

Um 17 Uhr war der Ankick. Die Spannung war groß. Bereits zu Beginn gingen die Spieler in die Offensive. Bereits in der 14. Minute gab es den ersten Treffer. Atsushi Zaizen vom GAK erziehlte das 0 : 1. Doch die Freude hielt nicht lange an. Das Tor wurde aberkannt – Abseits. Somit standen beide Zähler wieder auf null. Vieler Zweierkämpfe und eine gelbe Karte für Graz prägten die erste Halbzeit. In der 40. Minute fiel dann das erste Tor für Graz. Es ist wieder Atsushi Zaizen, der das Leder ins Netz kickt. Somit ging es 0 : 1 für Graz in die Halbzeit.

Eigentor wurde zum Verhängnis

Nicht lange ließ das zweite Tor auf sich warten. Doch es war GAK-Spieler Jacob Italiano, der bereits in der 58. Minute mit einem Eigentor den Ausgleich für Hartberg erzielte. Gelbe Karten wurden auch in der zweiten Halbzeit fleißig verteilt. Für Milos Jovicic und Michael Lang aus Graz, sowie für Paul Komposch aus Hartberg. Weitere Tortreffer gab es allerdings nicht. Das Steirer-Derby zwischen dem TSV Hartberg und dem GAK endete mit einem Unentschieden, 1 : 1.