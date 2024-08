Schwerer Motorradunfall: 20-jähriger Fahrer verletzt

Am Samstag

Veröffentlicht am 31. August 2024, 19:11 / ©ARA Flugrettung

Der 20-jährige Weizer fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad auf der L104 in Richtung Gasen. Bei einer Rechtskurve kam der Motorradlenker aus bisher ungeklärter Ursache von der Fhabahn ab und wurde über die Böschung geschleudert. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 20-Jährige mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Am Unfall war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt.