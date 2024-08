DonnerSzenen-Saison verzeichnet heuer einen Besucherrekord

Veröffentlicht am 31. August 2024, 19:14 / ©Die Hexerei/Christian Winkler

Mit dem Finale am 29. August fand die 5. DonnerSzenen-Saison in Klagenfurt ihren Abschluss. Über die Sommermonate hinweg wurde die Innenstadt an acht Donnerstagen zur Bühne für eine bunte Mischung aus musikalischen und literarischen Veranstaltungen. Insgesamt verzeichnete die Saison über 18.000 Besucher zu den Events.

Weitreichendes Programm

54 Prozent der Gäste waren Frauen, vor allem in den Altersgruppen 18 bis 29 und 50 bis 69 Jahre. Auch viele internationale Gäste machten die DonnerSzenen zu einem wichtigen Kulturereignis für den Tourismus. Das Programm reichte von Jazz und Worldmusic über Hip Hop bis hin zu Literatur und bot Raum für neue künstlerische Entdeckungen.