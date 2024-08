Straße kurz gesperrt: 54-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Die 54-jährige Fahrzeuglenkerin war gegen 15.45 Uhr auf der B96 aus Frojach kommend in Fahrtrichtung Teufenbach-Katsch unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. In Folge überschlug sich ihr Fahrzeug und landete im angrenzenden Wiesenbereich am Dach. Durch den Überschlag wurde die 54-Jährige vermutlich leicht verletzt in das Landeskrankenhaus Judenburg gebracht.

Kein Fremdverschulden

Die B96 war für ein paar Minuten für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt und anschließend für ungefähr 30 Minuten nur wechselseitig befahrbar. Ein Fremdverschulden am Unfall kann ausgeschlossen werden.