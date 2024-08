Bienenstand setzt Bäume in Brand: 35 Florianis vor Ort

Am 31.08.2024, gegen 11:40 Uhr, gerieten in der Gemeinde Anras ein Bienenstand und angrenzende Bäume in Brand. 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Anras konnten das Feuer rasch löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Bienenstand brannte vollständig nieder, und die umliegenden Bäume wurden beschädigt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, und die Ermittlungen dauern an. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.