Jugendlicher stürzt ohne Helm mit E-Scooter und bricht danach zusammen

Am 31.08.2024 gegen 14:00 Uhr war ein 13-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Klagenfurt ohne Helm auf seinem E-Scooter unterwegs, als er auf einer abschüssigen Gemeindestraße von Gammersdorf in Richtung Timenitzerstraße fuhr. Etwa 350 Meter vor der Timenitzerstraße, in einer Rechtskurve, begegnete ihm vermutlich ein Auto (genaue Details sind noch unklar). Der Jugendliche wich mit seinem E-Scooter knapp an den rechten Fahrbahnrand aus und stürzte dabei. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, fuhr jedoch zunächst noch nach Hause. Doch gegen 14:20 Uhr brach er dort zusammen und war nicht mehr ansprechbar. Nach der Alarmierung der Rettungskräfte wurde der Jugendliche mit dem Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.