Kein leichtes Spiel: Sturm Graz erkämpft sich Sieg gegen WSG Tirol

Der heutige Samstag, 31. August 2024, steht in der Steiermark ganz im Zeichen des Fußballs. Bereits ab 17 Uhr trafen beim Steirer-Derby der GAK auf den TSV Hartberg. Das Derby versprach vor allem eines: Spannung pur! Auch für den Sturm Graz wurde es heute wieder ernst.

Hält die Siegessträhne für Sturm Graz an?

Zu Hause in der Merkur Arena empfingen „die Schwoazn“ den WSG Tirol. Auch hier ging die ADMIRAL Bundesliga heute in die nächste Runde. Die Fakten zum Spiel zeigen den Favoriten deutlich: Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor gegen die WSG Tirol keines der 12 Bundesliga-Spiele (10 Siege, 2 Unentschieden). Zuletzt gewannen die Grazer erstmals vier Bundesliga-Duelle gegen die WSG Tirol in Folge. Die WSG Tirol holte gegen den SK Puntigamer Sturm Graz in 12 Bundesliga-Spielen nur zwei Punkte. Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann gegen die WSG Tirol jedes der sechs Bundesliga-Heimspiele und erzielte dabei 14 Tore.

Mit Rückstand in die Pause

Doch gleich zu Beginn des Spieles zeigt sich deutlich: Die Tiroler machen es den Grazern definitiv schwerer als gedacht. In der 34. Minute fiel bereits das erste Tor. Mahamadou Diarra brachte den WSG mit 0 : 1 in Führung. Der Adrenalinkick hielt an. Nur vier Minuten später baute Quincy Butler die Führung der Tiroler aus. Es stand 0 : 2. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatten auch die Grazer endlich einen Grund zum Jubeln. In der 44. Minute schoss Otar Kiteishvili das langersehnte Tor und brachte den Sturm Graz wieder ins Spiel. Es ging mit einem Rückstand von 1 : 2 in die Pause.

3 Tore in 30 Minuten

In der zweiten Halbzeit gaben die Grazer Profis allerdings so richtig Gas. In der 66. Minute schoss Leon Grgi´c den Ausgleich zum 2 : 2. Exakt 10 Minuten später folgte sein zweiter Treffer. Er brachte die Grazer somit 3 : 2 in Führung. Um das Spiel für Sturm perfekt abzurunden, schoss Tochi Phil Chukwuani in der 5. Nachspielminute kurz vor Schlusspfiff das 4 : 2 für Sturm Graz.