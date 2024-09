Brandalarm in Waldstück: Klagenfurter Feuerwehren im Einsatz

In der Nacht auf heute, 1. September, kurz vor Mitternacht, gegen 23.55 Uhr, heulten über Klagenfurt die Sirenen. Eine Hütte in einem Waldstück in der Pulverturmstraße stand in Brand. Sofort rückten die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee sowie die Freiwillige Feuerwehr Haidach aus, um das Feuer unter schwerem Atemschutz zu bekämpfen. Auch zwei C-Rohre kamen zum Einsatz, wie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt berichtet. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Die Hütte ist zur Gänze abgebrannt. „Die Brandursache sowie die genaue Höhe des Sachschadens sind derzeit nicht bekannt“, so die Polizei. Während des Einsatzes übernahm die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache die Bereitschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2024 um 07:17 Uhr aktualisiert