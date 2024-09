Startschuss für den St. Veiter Wiesenmarkt in der Innenstadt

In der Innenstadt von St. Veit an der Glan findet eine Ausstellung zum Thema Wiesenmarkt statt.

Aktuell hat man in der Innenstadt von St. Veit die Möglichkeit, eine Ausstellung zum St. Veiter Wiesenmarkt zu sehen. Die Schau ist in mehreren Schaufenstern der Stadt untergebracht und verbindet die historische Bedeutung des Wiesenmarkts mit moderner Tracht und Mode. Die Initiative zielt darauf ab, die Innenstadt zu beleben und die Leerstände auf kreative Weise zu nutzen. Für die Ausstellung wird eine Sammlung von historischen Bildern des Wiesenmarkts zur Verfügung gestellt. Die Besucher haben so die Möglichkeit, ein paar Einblicke in die Vergangenheit des Wiesenmarkts zu gewinnen. Es gibt Aufnahmen vom Pferdemarkt, vom Viehmarkt, von den Ringelspielen, der bürgerliche Trabantengarde und auch von der Entwicklung des Wiesenmarkts bis hin zum Umzug.

©Stadt St. Veit | Johannes Schöffmann präsentiert trachtige Schmuckstücke aus seinem Lager. ©Stadt St. Veit | Dirndl+Genuss+Kunst Geschäftsführerin Silvia Mitterer gestaltet zwei Leerflächen. ©Stadt St. Veit | Die Bürgerliche Trabantengarde stellt originale Uniformen zur Verfügung. ©Stadt St. Veit | Gössl-Filialleiterin Susanne Salzer hat den Leerstand mit hochwertigen und traditionellen Trachten dekoriert.

Ausstellung von traditioneller und moderner Tracht

Neben der historischen Ausstellung werden auch traditionelle und moderne Trachten ausgestellt. Mehrere Geschäftsführer in der Innenstadt haben die Chance genutzt und verschiedene Leerflächen mit hochwertigen Trachten dekoriert. Auch die Bürgerliche Trabantengarde stellt die originale Uniform mit dem Federhut für die Gestaltung einer weiteren Leerfläche zur Verfügung. Alle Trachten, die ausgestellt werden, sind bei den jeweiligen Unternehmen käuflich zu erwerben.