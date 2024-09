Motorrad prallte gegen LKW: Wiener (28) verletzt

Der LKW-Fahrer, ein 30-jähriger Niederösterreicher, wollte im Gemeindegebiet von Scheiblingskirchen, Bezirk Neunkirchen, auf der B40 Mistelbacher Straße in eine Hauseinfahrt einbiegen. Dazu schaltete er den rechten Blinker ein und holte nach links aus. In diesem Moment wollte der 28-jährige Wiener mit dem Motorrad vorbeifahren und prallte gegen die rechte Seite des LKWs. Der 28-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. „Er musste mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Baden-Mödling geflogen werden. Der 30-Jährige erlitt keine Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.