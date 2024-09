Passanten fanden Radfahrer (65) regungslos am Boden

Veröffentlicht am 1. September 2024, 09:49 / ©Anders Andersen/Pixabay

Am gestrigen Samstag, dem 31. August 2024, gegen 19.30 Uhr fuhr ein 65-jähriger Oberösterreicher mit seinem Mountainbike im Siedlungsgebiet von Braunau. Dabei kam er gegen die Randsteinkante und stürzte. Vorbeikommende Passanten konnten ihn regungslos am Boden liegend vorfinden. „Als die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Polizei kurz darauf eintrafen, war der 65-Jährige bereits wieder ansprechbar und bestätigte mehrmals, dass er ohne Zutun eines anderen plötzlich zu Sturz gekommen sei“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Alkomattest verlief allerdings positiv. Mit der Rettung wurde der Verunfallte schließlich in das Krankenhaus Braunau gebracht.